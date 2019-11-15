В Дипломо вы сможете заказать диплом по любому предмету, который преподается в украинских вузах. Все, что нужно – это максимально точно описать задание при заказе. Далее мы сможем найти для вас подходящего автора. Написанием вашей дипломной работы будет заниматься опытный преподаватель либо аспирант. Поэтому она будет соответствовать всем современным требованиям. В результате вы получите качественно написанный диплом на заказ по отличной цене.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит дипломная работа?
Это один из самых часто задаваемых вопросов. Нужно понимать, что на цену влияет множество факторов: сроки сдачи, планируемый размер, предмет. Мы можем сказать вам точную стоимость заказа. Но только после того, как вы опишите нам все ваши требования. Цены стартуют от 3500 гривен за один диплом.
Можно ли вернуть деньги?
Каждый заказ индивидуален. Обратитесь в службу поддержки, если хотите вернуть оплату. Мы всегда стараемся решить любые конфликтные ситуации так, чтобы клиент остался доволен. Но еще больше мы стараемся работать так, чтобы никаких конфликтов не возникало.
У меня есть вопросы. Кому их можно задать?
Если вы хотите заказать диплом в Киеве, то вполне логично, что у вас могут возникнуть вопросы. Задать их можно нашей службе поддержки. Ее сотрудники с удовольствием проконсультируют вас в чате либо по телефону.
Могу ли я получить скидку?
Хотите заказать дипломную работу в Киеве и хотите сделать это недорого? Diplomo сможет помочь вам. Мы даем 5% скидки на ваш первый заказ. Кроме того, если вы закажете две идентичные работы с вашим товарищем, то можете рассчитывать на 15% скидки каждому.
Этично ли покупать диплом, а не делать его самому?
Каждый решаем сам за себя. Но стоит отметить, что современная система образования Украины не дает гарантий того, что студент станет высокооплачиваемым специалистом. Умение писать дипломы не гарантирует получение хорошей работы. Именно поэтому многие учащиеся уже на первых курсах делают выбор в пользу работы, а не учебы. И им проще заказать диссертацию, чем писать ее самостоятельно.
Какие гарантии вы предоставляете?
Дипломо гарантирует то, что мы сопровождаем студента до самой защиты. После написание работы, действует гарантийный период (1 месяц), в течение которого мы бесплатно вносим правки. Также мы гарантируем, что все созданные нами работы пишутся профессионалами и являются уникальными.
Мой диплом будет уникальным?
Да. Все работы перед отгрузкой клиенту проверяются специальными антиплагиат программами. Вы и сами сможете сделать это, получив готовый диплом.
Вы делаете речи и презентации?
Да, вместе с дипломной работой вы сможете получить презентацию и речь для защиты.
Что если у меня нет информации о предприятии для дипломного проекта?
Ситуация решаема. Мы сможем отыскать данные о необходимом предприятии. Либо наши специалисты сделают правдоподобные расчеты, используя отчетность похожих компаний.
Сколько времени нужно для написания диплома? Недели хватит?
Если до защиты осталась всего неделя либо больше времени, то Дипломо успеет сделать проект. При этом нужно отметить, что срочное выполнение заказа может повлиять на цену.
Смогу ли я вносить правки?
Да, мы вносим правки абсолютно бесплатно в течение одного месяца после написания работы. При этом это касается только тех правок, которые не противоречат изначальным требованиям к написанию работы.
В каком городе вы работает?
Компания Дипломо работает в режиме онлайн. Чтобы сделать заказ и забрать готовую работу, вам не нужно приходить к нам в офис. Поэтому воспользоваться нашими услугами могут студенты из любого города Украины.
Можно ли посмотреть работу до оплаты?
Да, перед внесением всей оплаты диплома вы можете скачать ознакомительный фрагмент работы. Оплачивать всю работу можно только в том случае, если вас все устраивает.
Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы работаем со всеми популярными способами оплаты: Приват24, карты Mastercard и Visa. Если вы не уверены, сможем ли мы принять платеж с помощью той или иной платежной системы, уточните этот вопрос у службы поддержки.
Могу ли я следить за ходом работы над моим дипломом?
Да, в вашем личном кабинете отображается статус работы.
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Как заказать дипломную работу?
Мы разработали максимально простую процедуру заказа. Сначала вам необходимо отправить нам все требования, ориентируясь на которые мы сможем просчитать стоимость работы. Расчет цены занимает не более двух часов. Чтобы начать работу, вам нужно внести 50% оплаты. После получения средств, мы начнем написание диплома. После того, как ваша работа будет готова, вы сможете ознакомиться с ее частью в личном кабинете. Если вас все устраивает, то вы можете внести оставшуюся часть оплаты и скачать готовый диплом.
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